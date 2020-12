MERCATO – Da Avellino: “Anche il Catania su Illanes”

L’Avellino ha in mente la possibilità di riportare in Irpinia il difensore Julian Illanes, attualmente in forza al Chievo ma di proprietà della Fiorentina. Tuttavia non è l’unico club di Serie C a valutare il profilo dell’argentino classe 1997. Centrale arruolabile all’occorrenza anche come terzino, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoavellino.it sulle sue tracce ci sarebbero anche Teramo, Catania, Catanzaro e Viterbese. In B, invece, spicca l’ipotesi Ascoli.

