Silenzio stampa per i tesserati, come comunicato in questi giorni dal Calcio Catania, ma parlerà il Mister Giuseppe Raffaele. L’allenatore rossazzurro rilascerà alcune dichiarazioni alla vigilia della trasferta di Potenza, facendo il punto della situazione in vista di una partita molto importante lungo il percorso di crescita della squadra, che proverà ad incamerare il massimo bottino possibile nelle rimanenti gare del 2020.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***