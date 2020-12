MERCATO – EX ROSSAZZURRI: il Potenza vuole chiudere per Bucolo

Rosario Bucolo sarà presto un nuovo giocatore del Potenza? La società rossoblu è in forte pressing sul calciatore ex Catania. Già lo scorso gennaio i lucani si fecero concretamente avanti, il perfezionamento dell’accordo era vicino ma Bucolo preferì non muoversi dalla Sicilia, spostandosi in direzione Lentini. Quest’anno, a seguito del fallimento della Sicula Leonzio, il centrocampista è ripartito dall’Acireale, in Serie D, ma adesso è stato inserito nella lista dei partenti ed esiste la possibilità di tornare nel calcio professionistico. Il Potenza ci riprova, stavolta il trasferimento si potrebbe concretizzare davvero.

