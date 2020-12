MERCATO: situazione giocatori in prestito, chi potrebbe restare in futuro?

Si avvicina la riapertura ufficiale del calciomercato e, tra i calciatori in scadenza di contratto, figurano anche coloro che il Catania ha tesserato con la formula del prestito fino a giugno. Soffermandoci su questa categoria specifica, sulla carta Denis Tonucci (prestato dalla Juve Stabia) avrebbe maggiori possibilità di permanenza futura nel club, in virtù del fatto che esiste un opzione di riscatto in favore del Catania. Tonucci, dal canto suo, resterebbe volentieri. Vedremo, intanto, come proseguirà la stagione regolare dopo essere stato colpito da una serie d’infortuni.

In porta, Alessandro Confente rappresenta una piacevole sorpresa. Sembrava fosse destinato a fare da riserva a Miguel Ángel Martínez. Invece, quando lo spagnolo è stato contagiato dal Covid, è toccato proprio a Confente difendere i pali del Catania. Da quel momento ha continuato ad incassare la fiducia di Raffaele, malgrado Martinez sia tornato regolarmente disponibile. E’ giunto a Catania in prestito secco dal Chievo che, tuttavia, potrebbe dare la propria disponibilità ad intavolare una nuova trattativa nei prossimi mesi.

Sarebbe dovuto partire con i galloni da titolare Antonio Santurro, prelevato in prestito dal Bologna. Quest’ultimo, invece, dopo l’esordio casalingo con la Paganese è rimasto fermo ai box per problemi fisici non rivedendo più il campo. Adesso è chiuso proprio da Martínez e Confente. Probabile la fine anticipata del prestito a gennaio. In conclusione, Enrico Piovanello è stato ceduto a titolo temporaneo via Padova. Il ragazzo continua ad evidenziare segnali di crescita incoraggianti, ci risulta che il Padova stia seguendo con spiccata attenzione i suoi progressi e potrebbe puntare su di lui nella prossima stagione.

