PAROLA AI TIFOSI: “Vittoria da Catania a Viterbo”

Il commento sui social delle pagine Facebook La Domenica allo Stadio – vicina alla Curva Nord del “Massimino” – e dei Liotrizzati, che seguono tradizionalmente le partite del Catania dalla Sud, dopo il convincente successo rossazzurro contro la Viterbese allo stadio “Enrico Rocchi”:

LA DOMENICA ALLO STADIO – “Una vittoria da Catania. Andando a fondo e risalendo di prepotenza. Questi siamo noi, questi dovete essere sempre anche voi. Forza, avanti così!”.

LIOTRIZZATI – “Carattere, ieri si è visto il carattere! Partita sostanzialmente mai in pericolo, pallino del gioco sempre a favore nostro, concesso poco o nulla agli avversari. Questo è quello che chiediamo a prescindere dal risultato finale. Se poi ci metti un gol su una sola distrazione e una rimonta caparbia, hai come risultato una gran bella prestazione. Si perché i gol non sono nati per caso ma frutto, il primo, di una pressione costante concretizzata dopo un batti e ribatti in area avversaria. Il secondo è stata la naturale conseguenza del pareggio, la squadra ci credeva, spingeva e l’azione che ha poi portato al rigore c’è tutta la testardaggine di puntare la porta nonostante la marcatura stretta di due avversari. Sarao che sbaglia e non rimane fermo a crogiolarsi sull’errore, si avventa famelici sul pallone per la realizzazione del 2-1. Questo è avere fame, questo è non mollare, questo è dimostrazione di mentalità. Che questa partita sia dogma da osservare sempre, in ogni gara. Avanti Catania!”.

