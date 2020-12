RAFFAELE: “Tanti indisponibili ma voglia di vincere immutata. Abbiamo gli attributi. Testa subito al Catanzaro”

Avanti così. Nel post gara Mister Giuseppe Raffaele applaude il “suo” Catania, corsaro a Potenza:

“Attraversiamo un momento di grande compattezza di squadra e crescita. Anche a Potenza abbiamo dominato sul piano del palleggio. Bisogna cercare di essere più penetranti, per fare in modo che questo predominio di possesso palla si sviluppi, poi, in concretezza. Stiamo lavorando da tanto tempo con molte indisponibilità. Anche questa gara l’ho dovuta cambiare in corsa. Non potendo lavorare su determinati meccanismi, abbiamo comunque cercato di trovare le soluzioni giuste. Questa partita è già alle spalle, ci ha consentito di proseguire il percorso di continuità dal punto di vista del gioco e dei risultati. Mercoledì avremo una battaglia col Catanzaro, cercheremo di chiudere l’anno nella posizione di classifica che ci siamo dati come obiettivo (il terzo posto, ndr). Daremo il massimo, sapendo di affrontare una squadra forte. Dovremo subito raccogliere le energie in funzione della prossima gara”.

“Le squadre diventano squadre solo all’interno di un percorso. Con questi ragazzi si è lavorato molto, oggi stanno dando il loro contributo in maniera evidente. Noce? Qualcuno ha sottolineato un suo errore in occasione del gol subito a Viterbo, ma poteva accadere anche ad un difensore di Serie A. Doveva essere forse più reattivo nel cercare di andare al contrasto, ma ha offerto due prestazioni sontuose. Giusto non sentirsi appagati, anzi si alza il livello degli allenamenti con il rientro degli altri giocatori, solo così si diventa una grande squadra. Vogliamo fare maturare i giovani in una piazza difficile dove il piccolo errore viene evidenziato. Ci tengo a menzionare la prova di Biondi, che è stato criticato e invece ha dato equilibrio e profondità, inoltre ha avuto due palle-gol. Ci dà delle soluzioni di gioco. C’è bisogno di tutti in una situazione di grande emergenza, ne stiamo uscendo con gli attributi. Piccolo? Pensavo di sostituirlo un attimo prima, ma anche se non giocava con regolarità da 8 mesi non avendo ancora acquisito la brillantezza nello scatto, ti può sempre dare la giocata. Poi abbiamo rischiato la carta Reginaldo che ha ripreso ad allenarsi due giorni fa, abbiamo perso Pecorino. Affrontavamo il Potenza perdendo qualcosa in capacità di penetrazione, ma non l’entusiasmo e la voglia di vincere“.

