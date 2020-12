CATANIA – TACOPINA: la trattativa prosegue, bisogna pazientare ancora

Sono giorni di attesa in città per la firma del contratto preliminare d’acquisto. Gli avvocati Augello e Arena proseguono le interlocuzioni per trovare il bandolo della matassa. La speranza di Joe Tacopina era quella di firmare a Natale ma la trattativa si presenta complessa, trattandosi di una società di Serie C che presenta un monte debitorio parecchio elevato. Settimana scorsa sembrava essere quella decisiva, in realtà ogni giorno può essere utile ai fini della fumata bianca.

Le parti hanno instaurato un rapporto cordiale e sereno, si confrontano quotidianamente su clausole e dettagli tecnici da approfondire. La Sigi ha ridotto considerevolmente il debito, in base agli accordi di ristrutturazione già definiti, ma rimangono alcuni punti da chiarire e che sono vincolati al patto di riservatezza stabilito. Intanto è appena iniziata una nuova settimana e l’avv. Arena, prima di ripartire per l’America, lavora allo scopo di creare i presupporti affinchè finalmente arrivi – per via telematica – la firma di Tacopina. C’è ottimismo ma bisogna pazientare ancora. Il closing, in ogni caso, non potrà avvenire prima di gennaio.

