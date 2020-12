SERIE C: l’Avellino vince e scavalca il Catania in classifica

Avellino batte Bisceglie allo stadio “Partenio-Lombardi” per il recupero della 3/a giornata del girone C di Serie C. Biancoverdi a segno con Silvestri (4′) e Fella (49′). Sartore (67′) accorcia le distanze, poi Santaniello (73′) e ancora Fella (83′) calano il poker prima del definitivo 4-2 di Musso (93′). Ecco come cambia la classifica, per effetto del successo avellinese:

Ternana 36 Bari 29 Teramo 25 Catanzaro 22 Avellino 21 Foggia 21 Catania 20 Turris 20 Juve Stabia 18 Vibonese 17 Palermo 16 Virtus Francavilla 14 Monopoli 13 Paganese 12 Casertana 12 Viterbese 11 Bisceglie 10 Potenza 10 Cavese 6

