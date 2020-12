TACOPINA: il Catania vince sotto lo sguardo attento di Mister Joe, in settimana le firme?

Domenica pomeriggio il Catania ha regalato una grande gioia ai tifosi rossazzurri ma anche al futuro proprietario Joe Tacopina. Quest’oggi, lunedì 14 dicembre, lascia la Sicilia per fare ritorno negli Stati Uniti dopo avere incontrato i vertici del Calcio Catania ed il Sindaco Salvo Pogliese, confrontandosi sugli obiettivi presenti e futuri del club, e ribadendo che Gaetano Nicolosi – attuale azionista di maggioranza – insieme con altri componenti della Sigi prenderanno parte al progetto. Verrà mantenuto un pezzo di catanesità al suo interno.

Sean Largotta, che dovrebbe occuparsi della gestione di Torre del Grifo, è approdato ai piedi dell’Etna venerdì, mentre l’ex D.G. del Venezia Dante Scibilia ha raggiunto la Sicilia domenica sera. Ieri pomeriggio, prima dell’incontro di Tacopina con il primo cittadino etneo, l’avvocato italo-americano ha seguito l’andamento di Viterbese-Catania, esultando al triplice fischio per una vittoria che fa ben sperare per il prosieguo della stagione. Adesso l’auspicio di Tacopina è che, in settimana, arrivino le firme dell’accordo (mercoledì o giovedì i legali rappresentanti di Sigi dovrebbero incontrare l’avvocato Salvo Arena, negoziando il contratto d’acquisto) per poi ufficializzare il closing entro gennaio.

