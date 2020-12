MENTALITA’ E CARATTERE: il Catania accende l’entusiasmo dei tifosi con un Piccolo valore aggiunto

Sale a sei la striscia di risultati utili consecutivi per il Catania, frutto di quattro vittorie e due pareggi. Avanti sulla strada della continuità, andando a vincere sul campo tabù della Viterbese. Inviato un segnale importante. I rossazzurri, infatti, si sono imposti al cospetto di una formazione in salute, dotata di buone individualità e che – reduce dall’ottima prestazione di Palermo e dal successo in rimonta sul Potenza – guardava al Catania con l’auspicio di centrare la prima vittoria casalinga. Invece no. La squadra di Raffaele ha fatto da guastafeste, dimostrando fin dall’inizio di avere l’intenzione di provare a conquistare i tre punti.

Prestazione di rilievo. Quasi sempre l’Elefante ha avuto il pallino del gioco, ad eccezione dei primi 15-16 minuti della ripresa nel corso dei quali il Catania aveva rallentato i ritmi, subendo la rete immeritatissima dell’1-0. In altre occasioni gli etnei sarebbero crollati psicologicamente. A Viterbo questo non è successo, emergendo il carattere di una squadra pronta a raddoppiare i propri sforzi nella continua e costante ricerca del gol, arrivato finalmente al 78′ con Pecorino. Non è finita qui, perchè il Catania ha avuto il merito di non accontentarsi. Il giusto premio è arrivato allo scadere, siglando l’1-2 (con brivido) a firma di Sarao. Quest’ultimo e gli altri due neo-entrati, Calapai e Biondi, hanno partecipato attivamente allo sviluppo della manovra ed alle azioni che hanno permesso al Catania di completare la rimonta.

Cambi azzeccati da Raffaele e squadra con una mentalità propositiva e vincente, trascinata dall’estro di Antonio Piccolo. Ci chiedevamo nei giorni scorsi se proprio lui, che non avevamo ancora visto all’opera essendo infortunato, si sarebbe potuto rivelare il valore aggiunto. Ebbene, il suo esordio in rossazzurro ha illuminato le speranze dei tifosi prendendo per mano un Catania che scopre di averne beneficiato in termini di qualità ed imprevedibilità in avanti. Attendendo di svuotare l’infermeria, il Catania cresce, si gode l’ottimo impatto di Piccolo alimentando entusiasmo e sogni del popolo rossazzurro.

