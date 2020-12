LA GIOVANE ITALIA: “Pecorino, da Ibra al Catania per diventare grande”

La Giovane Italia, da sempre molto attenta in fatto di giovani promesse del calcio italiano, dedica un articolo ad Emanuele Pecorino, attaccante che ben si sta comportando alle pendici dell’Etna. Ne riportiamo di seguito un estratto:

“Esordire tra i pro, giocare e segnare per la squadra della propria città, sono emozioni uniche, indescrivibili. E sono proprio quelle che sta vivendo Emanuele Pecorino con la maglia del suo Catania, in una stagione che lo ha visto fare ritorno alla base per spiccare definitivamente il volo nel calcio dei grandi. L’attaccante classe 2001 sta sfornando ottime prestazioni condite da un ottimo bottino di reti, ed è uno dei principali protagonisti dell’ottimo avvio di campionato dei rossoazzurri, attualmente al sesto posto della classifica del Girone C del campionato di Serie C”.

“Domenica scorsa, nella partita in casa della Viterbese vinta per 2-1 dagli etnei, Pecorino ha dato il là alla rimonta dei suoi segnando il gol del pareggio in scivolata da dentro l’area piccola, da vero opportunista. Si è trattato del suo quinto gol stagionale, reti che hanno regalato parecchi punti pesanti in questo ottimo inizio di campionato della squadra allenata da mister Raffaele. E chissà che presto non possa tornare a dare del tu a Zlatan Ibrahimovic, idolo d’infanzia e del quale ricorda alcune movenze in campo, affinate anche grazie al confronto in allenamento a Milanello nei primi mesi del 2020. Intanto il Catania se lo gode, festeggiando due volte per i gol di un ragazzo cresciuto con i colori rossazzurri nel cuore e sulla pelle”.

