VERSO POTENZA – CATANIA: rossazzurri in campo con il 3-5-2 o il 3-4-3 al “Viviani”?

Nessuna variazione sostanzialmente sul piano tattico, oppure Mister Giuseppe Raffaele apporterà qualche modifica all’assetto di partenza? Considerando l’ottima prestazione offerta da Piccolo in posizione esterna, in casa Catania non si esclude la possibilità che Raffaele adotti il 3-4-3 includendo Sarao e Pecorino nel reparto offensivo. Altrimenti, confermato il 3-5-2 con quest’ultimi e Piccolo a contendersi due posti in avanti. Welbeck rientra dalla squalifica, pronto a giostrare insieme con Maldonado. In caso di centrocampo a cinque, Rosaia dovrebbe figurare nuovamente tra i titolari. In difesa, Claiton dovrebbe prendere il posto di Noce.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***