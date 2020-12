VERSO VITERBESE – CATANIA: statistiche in vista del match

Oggi, 13 dicembre 2020, fischio d’inizio della partita Viterbese-Catania. Dando un’occhiata alle principali statistiche evidenziate dalle due squadre, balzano subito all’occhio i numeri del deficit gialloblu tra le mura amiche, dove la formazione laziale ha raccolto solamente un punto finora, siglando appena un gol. La Viterbese, comunque, ha giocato in casa due gare in meno rispetto al Catania che, a sua volta, cinque incontri casalinghi li ha disputati a Lentini.

Stesso numero di vittorie interne ed esterne per gli etnei. Differenza reti abbastanza in equilibrio tra le fila rossazzurre, col segno negativo per i leoni. Quella della Viterbese è la quarta peggior difesa del girone C (19), il Catania invece vanta la quinta migliore (13). Numero identico di vittorie (2) e sconfitte (2) con più di un gol di scarto per gialloblu e rossazzurri. Pecorino e Tounkara i migliori marcatori delle due formazioni (4). 18 contro 16 il confronto per numero di punti raccolti nei primi tempi, rispettivamente per Catania e Viterbese. I rossazzurri hanno mantenuto più spesso la porta inviolata (5 contro 2).

