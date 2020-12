VERSO VITERBESE – CATANIA: quando Taurino vide sfumare la vittoria al fotofinish grazie ad Oliveira

17 agosto 2003. Brindisi-Catania, fischio d’inizio allo stadio “Franco Fanuzzi” per il primo turno di Coppa Italia. Club etnei reduce dagli sviluppi del ‘Caso Martinelli’, in Serie B, che portò ad una lunga battaglia nelle aule di tribunale, determinando il blocco delle retrocessioni (ad eccezione del Cosenza, escluso per fallimento). Esordio sulla panchina catanese per il duo Matricciani-Colantuono schierando la seguente formazione: Concetti; Fusco, Stendardo, Pedotti, Zeoli; Fini, Grieco, Bussi, Sedivec; Kanjengele, Oliveira.

Cosimo Francioso porta in vantaggio il Brindisi, allora in C2, ma il Catania rispose a 9′ dalla fine con Lulù Oliveira per il definitivo 1-1 su un campo tradizionamente ostico per i colori rossazzurri. Tra gli avversari, in campo l’attuale allenatore della Viterbese Roberto Taurino, che solo nelle vesti di difensore ha avuto modo di affrontare la squadra dell’Elefante in carriera. Domenica ritroverà il Catania a distanza di 16 anni.

