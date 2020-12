Tre punti conquistati dalla Juve Stabia al cospetto del Potenza, in occasione dell’anticipo della 15/a giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 2-0 che premia meritatamente la formazione allenata da Pasquale Padalino con un gol per tempo, contro un avversario poche volte pericoloso che rimedia la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Marcatori Orlando (32′) e Bubas (78′).

