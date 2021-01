ESCLUSIVA – ARENA, l’avv. Sorintano: “Lascia sicuramente Catania, lavoriamo per trovare una soluzione”

Ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com, l’avvocato Daniele Sorintano fa il punto della situazione relativa al futuro di Alessandro Arena, attaccante classe 2000 che non rientra nei piani tecnici di mister Giuseppe Raffaele:

“Faremo delle scelte di concerto con il Catania. Lascerà il club ma ha un contratto che lo lega fino a giugno 2023 e, a norma di regolamento, non può essere ceduto in prestito in Serie D. Lavoriamo per trovare la quadra affinchè il ragazzo giochi tra i professionisti. A ottobre c’è stata qualche richiesta (Bisceglie su tutte), stiamo verificando se sussistono interessamenti in Lega Pro. Una cosa è certa: il ragazzo non resterà a Catania fino al termine della stagione perchè ha bisogno di giocare. Troveremo una soluzione”.

