AVV. AUGELLO: “E’ stato un lavoro estremamente complicato. Punti di penalità, aspettiamo la fissazione dell’udienza”

Tra i principali protagonisti della vicenda legata alla firma del contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania spicca l’avv. Giuseppe Augello, sponda Sigi. Queste le dichiarazioni evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Abbiamo lavorato fino alle 18. L’ottica è sempre stata quella di concludere l’operazione. Dietro i legali ci sono i clienti, soprattutto loro hanno permesso di arrivare al buon esito. La situazione debitoria con i creditori istituzionali? Noi faremo un buon lavoro, i creditori istituzionali sono molto preparati, capiranno che questa operazione di salvataggio anche dei loro interessi è legata alla positiva disamina delle nostre proposte. Questo contratto è condizionato sicuramente alla riduzione dell’indebitamento. Ho avuto un sostegno importantissimo nello studio e da mio figlio. C’è stata anche parecchia tensione. Molti tifosi e persone aspettavano senza capire, forse, cosa significasse muovere tutti questi tasselli. E’ stato un lavoro estremamente complicato”.

“Discorso penalizzazione? Ancora non è arrivata la fissazione dell’udienza. Vedremo. Se sono ottimista? Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco, come dice Trapattani. Sicuramente ci sono delle indicazione positive nell’ultima decisione di Frattini su Juventus-Napoli, il principio della legge nazionale sulle norme federali è un pò lo stesso”.

—A breve disponibile il video dell’avv. Augello—

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***