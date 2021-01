SERIE C – 16 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C. Monopoli particolarmente attivo

Sabato 16 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Il Monopoli prende in prestito il calciatore Raul Steau (Sassuolo) e l’attaccante del Teramo Cristian Bunino. Inoltre, secondo quanto riporta tuttoc.com, sta definendo l’ingaggio del laterale sinistro del Trapani Nikola Jakimovski e spinge per il difensore Nicola Bizzotto (Vicenza). Forte interesse del Catanzaro per Luigi Cuppone, punta andata a segno nel precedente turno di campionato contro il Catania. La Juve Stabia assume Fabrizio Fabian (Club Manager), mentre Giuseppe Pavone ricoprirà invece il doppio ruolo di Direttore Generale e Direttore Sportivo del club.

