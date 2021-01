CATANIA: ancora un rinvio, il terzo in questa stagione

Il Direttore Sportivo azzurrostellato Guglielmo Accardi ha ricordato il curioso episodio di Paganese-Catania, partita nuovamente rinviata a poco più di un anno di distanza per la stessa identica ragione: impraticabilità del terreno di gioco, causa forte pioggia. In questa stagione non è la prima volta che il Catania, a seguito di gare rinviate, si trovi costretto a rivedere i suoi programmi. Era già successo in occasione delle gare disputate con Vibonese e Bisceglie, in quei casi per via del Covid che ha colpito in maniera piuttosto decisa calabresi e pugliesi. In altre circostanze, invece, il Catania ha dovuto giocare con qualche ora di ritardo. Situazioni fastidiose di cui i rossazzurri avrebbero preferito farne a meno.

