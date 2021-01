CATANIA – FOGGIA: come cambia la storia del match. Vittoria che mancava dagli anni ’80

Nono successo rossazzurro tra le mura amiche su un totale di 23 sfide giocate alle pendici dell’Etna contro il Foggia (13 i pareggi, un solo successo di marca rossonera). Il Catania riassapora il gusto dolce della vittoria, che non si concretizzava in Sicilia dal 29 maggio 1983 (Serie B) e proprio con il risultato finale di 2-1. In quella occasione le reti di Angelo Crialesi e Roberto Barozzi permisero agli uomini di Gianni Di Marzio di tenersi agganciati alla Lazio alla vigilia dello scontro diretto giocatosi a Roma la domenica seguente, il 5 giugno. Una giornata che riservò una grossa delusione ai sostenitori dell’Elefante (i biancocelesti vinsero 2-1), poi ripagati dalla vittoria degli spareggi con Como e Cremonese in un Olimpico bardato di rossazzurro.

