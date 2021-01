Marco Giampaolo non è più ufficialmente l’allenatore del Torino. Dopo Cagliari (due volte), Siena, Catania, Cesena, Brescia e Milan scatta l’esonero numero otto in carriera per Giampaolo, sollevato dall’incarico dopo il pareggio interno contro lo Spezia. L’ex allenatore rossazzurro paga il rendimento deficitario dei granata, attualmente in piena zona retrocessione nel campionato di Serie A in compagnia di Parma e Crotone.

