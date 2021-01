CATANIA – MONOPOLI: probabili formazioni, attacco da reinventare per Raffaele

Le probabili formazioni del match Catania-Monopoli, valevole per la 21ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 15:00.

Peppe Raffaele deve rinunciare a Pinto, Piccolo e Russotto, i quali vanno ad aggiungersi allo squalificato Sarao e ai non convocati Santurro, Pellegrini e Pecorino. Attacco da reinventare quindi per il tecnico barcellonese, il quale ragiona su due ipotesi di schieramento (3-4-3 o 3-5-2). Davanti a Confente agirebbero i difensori Sales, Giosa e Silvestri; interpreti di centrocampo Calapai, Dall’Oglio, Welbeck e Zanchi; Reginaldo, Di Piazza e Manneh in avanti, anche se non si esclude l’impiego dal primo minuto del neo acquisto Golfo. In caso contrario, Maldonado troverebbe posto in mediana con Di Piazza e Reginaldo a comporre l’inedito tandem offensivo.

Beppe Scienza ha recuperato in settimana il difensore Bizzotto pertanto, nel consueto 3-5-2 di partenza, Riggio, Nicoletti e Mercadante (Bizzotto) agirebbero nelle retrovie con Satalino a protezione dei legni, Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci e Zambataro (Liviero) verrebbero collocati a centrocampo, Soleri (Bunino) duetterebbe in avanti con Starita.

Direzione di gara affidata al signor Federico Longo della sezione AIA di Paola, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Alex Cavallina di Parma e Pietro Pascali di Bologna e dal IV ufficiale Mattia Ubaldi di Roma 1. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

