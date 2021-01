CESSIONE CATANIA: Tacopina attende novità dalla riunione interna a Sigi

Domani, martedì 5 gennaio, qualche giorno prima dell’attesa firma di Joe Tacopina sul contratto preliminare d’acquisto, come preannunciato si terrà una riunione di soci e sottoscrittori della Sigi. Obiettivo, definire le condizioni finalizzate alla vendita delle quote del Calcio Catania all’avvocato italo-americano. Ultimi passi determinanti per arrivare alla ratificazione dell’accordo. Secondo quanto riportano i colleghi di meridionews.it, si va verso le vendita del 100% prevedendo il rientro di alcuni soci entro tre mesi. Il nodo da risolvere riguarderebbe i tempi di recupero delle cifre investite dagli imprenditori locali. Il gruppo di Tacopina propone il congelamento dei soldi dell’acquisto in un fondo dedicato da sbloccare al 50% in due momenti diversi, in base alla certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei debiti dichiarati finora, cioè 5.5 milioni di euro. Qualora il reale ammontare superasse questa cifra, la differenza verrebbe scalata dal prezzo di vendita e, quindi, in sostanza, ricadrebbe come spesa su Sigi.

