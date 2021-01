MERCATO: niente rinnovo per Izco e Noce?

Nell’intervista concessa al quotidiano La Sicilia, a proposito dell’intento di rinnovare i contratti in scadenza a giugno, il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino ha menzionato i giocatori per i quali il Catania vorrebbe procedere con il rinnovo: Kevin Biondi, Nana Welbeck, Kalifa Manneh e Miguel Ángel Martínez. Non è stato fatto il nome degli altri, come Mariano Izco e Mario Noce. Per entrambi, quindi, questo potrebbe rappresentare l’ultimo anno indossando la casacca rossazzurra.

