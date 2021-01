CESSIONE CATANIA: Tacopina è atterrato in città

Riecco Joe Tacopina alle pendici dell’Etna, in compagnia di Sean Largotta e Dante Scibilia. L’avvocato italo-americano aveva preannunciato il ritorno in Sicilia nella settimana che porta a Catania-Foggia, con un unico obiettivo: firmare il contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania per il 100% delle quote. Parte degli attuali componenti di Sigi supporteranno, in caso di buon esito della trattativa, il progetto di Tacopina. In primis il maggiore azionista Gaetano Nicolosi. Si proverà a sottoscrivere l’accordo nella giornata di domani, sabato 16 gennaio, con l’ex Presidente del Venezia che dovrebbe essere presente allo stadio “Angelo Massimino” per assistere al confronto con il Foggia. Sono giorni importanti per il futuro del Catania, dopo una lunga telenovela siamo giunti al momento decisivo.

