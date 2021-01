TORRE DEL GRIFO: Pinto e Pecorino saltano il Foggia. Russotto, maglia numero 7

Il Catania ha svolto oggi pomeriggio, a Torre del Grifo, la penultima seduta d’allenamento settimanale. Conclusa l’attivazione tecnica, i rossazzurri si sono dedicati alle esercitazioni tattiche predisposte da mister Giuseppe Raffaele e, in chiusura, agli schemi da palla inattiva. Indisponibili Pinto e Pecorino: l’attaccante, che non ha smaltito del tutto i postumi del risentimento accusato domenica scorsa in fase di riscaldamento, non recupererà in tempo per la prossima gara. Andrea Russotto già a Torre del Grifo, indosserà nuovamente la maglia numero 7.

