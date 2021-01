CURVA NORD: “Basta stressare la piazza, parlate solo a cose fatte. Alla gente interessa il Catania”

Comunicato ufficiale della Curva Nord Catania

Il Catania sopra di tutto.

Noi non siamo parte della trattativa. Non siamo né con gli uni né con gli altri. Siamo con il Catania, per il bene del Catania, con chi può fare il bene del Catania. In queste settimane si sta parlando troppo: date, annunci, comunicati, contro comunicati, notizie fatte filtrare, è colpa loro, no è colpa vostra, i debiti, l’agenzia dell’entrate, chi ci guadagna, chi ci perde.

Basta. Ci siamo stancati.

Il nostro suggerimento è che tutti parliate a cose fatte: venditori e acquirenti. Discrezione e riservatezza. E, credeteci, questa necessità di essere informati h24 sulla trattativa, non c’è. Non state conducendo nessuna grande inchiesta – se è questo che pensate – state solo stressando la piazza per la vostra visibilità.

Abbassate i toni, abbassate le luci, e lavorate per condurre in porto questa cosa. A cose fatte, le comunicazioni ufficiali. Stop

Perché, forse non ve ne siete accorti, alla gente non interessa della vostra bega personale. Interessa il Catania.

Non dimenticatelo.

