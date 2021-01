ESCLUSIVA – Sarao, l’agente: “Lui e Rosaia restano a Catania. Riflessioni su Gatto. Curcio e Di Piazza…”

Per avere qualche delucidazione sul futuro dei rossazzurri Manuel Sarao, Alessandro Gatto e Giacomo Rosaia, abbiamo sentito telefonicamente il procuratore sportivo Giovanni Tateo:

“Sarao e Rosaia resteranno a Catania – ha spiegato ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com – Nella seconda parte di campionato mi aspetto molto più di quello che hanno fatto finora. Spero che Sarao vada in doppia cifra. Rosaia è un giocatore che suda la maglia fino all’ultimo minuto e lo ha sempre dimostrato. Per quanto riguarda Gatto, che gestisco insieme a Valeriano Narcisi, stiamo valutando perchè ha trovato poco spazio fino a questo momento. Settimana scorsa il Direttore Pellegrino mi ha detto che i giocatori non fossero sul mercato, tuttavia su Gatto è stata fatta una riflessione e dobbiamo decidere noi il da farsi. Abbiamo carta bianca in questo senso. Nel caso in cui prendessimo la decisione di un trasferimento altrove, lo farebbe solo per giocare di più ed in prestito secco per sei mesi. Anche perchè il Catania crede nelle potenzialità del giocatore”.

Spazio ad alcune considerazioni, inoltre, sugli ex Catania Alessio Curcio e Matteo Di Piazza:

“Curcio ha realizzato nove gol ma non avevo dubbi che facesse bene. Nel contesto giusto può dare il suo contributo, come sta facendo a Foggia e come, secondo me, avrebbe potuto fare anche a Catania. Gli etnei hanno assunto decisioni diverse e ne abbiamo preso atto. A Catanzaro, invece, ci sono quattro attaccanti e Di Piazza si gioca il posto da titolare con gli altri. Il ragazzo è tranquillo, non penso che ci sposteremo dalla Calabria. Trovare in questo momento una piazza migliore di Catanzaro non è semplice. Ha indossato le casacche di Vicenza, Foggia e Lecce vincendo il campionato, poi Catania e adesso Catanzaro. Eventualmente non possiamo spostarci in una piazza qualunque”.

