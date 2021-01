VERSO CASERTANA – CATANIA: prime ipotesi di formazione per i rossazzurri in vista del match

E’ vicino il fischio d’inizio di Casertana-Catania. Alla luce del report medico aggiornato, purtroppo per i rossazzurri Pinto dovrà osservare almeno un mese di stop. Bisognerà colmare l’assenza del laterale sinistro in un contesto tattico che potrebbe essere il 3-5-2, ma è sempre valida l’alternativa 3-4-3. Ipotizziamo nella linea difensiva l’impiego dal 1′ di Confente in porta con Tonucci, Claiton e Silvestri; Calapai e Zanchi sulle corsie laterali; Dall’Oglio, Welbeck e Rosaia in mezzo al campo; Piccolo e Pecorino in avanti.

