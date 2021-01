EX ROSSAZZURRI – Gomez: “Simeone mi ha aiutato ancora di più a Catania per la mia crescita”

Prime dichiarazioni ai media ufficiali spagnoli per Alejandro Darío Gómez. L’ex attaccante rossazzurro ha lasciato l’Atalanta ripartendo dal Siviglia. Ritroverà da avversario il ‘Cholo’ Simeone, suo ex allenatore anche ai tempi del Catania. Parla anche di lui alla stampa iberica:

“È stato molto importante per la mia carriera, perché ero nella fase di ribellione. Avevo 20 anni e facevo alcune cose che pensavo andassero bene, ma non era così. L’esperienza con lui mi ha aiutato molto, soprattutto nel calcio. Mi aveva anticipato come avrei giocato in Europa e ne abbiamo discusso, alla fine aveva ragione lui: al Catania giocavo come aveva detto ai tempi del San Lorenzo. Poi è arrivato in Sicilia e mi ha aiutato a crescere ancora di più. Tutto il suo staff tecnico è composto da persone che ammiro e che mi hanno fatto crescere”, le parole di Gomez evidenziate da tuttomercatoweb.com.

