INCONTRO TACOPINA – REGIONE SICILIANA: i temi trattati, governo Musumeci pronto a supportare l’avv. italo-americano

Manlio Messina, Assessore al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ha incontrato nelle ultime ore l’avvocato italo-americano Joe Tacopina. Queste le parole rilasciate ai canali ufficiali del Calcio Catania:

ASSESSORE MESSINA

“Avevamo il piacere di accogliere il presidente Tacopina come Regione Siciliana, per conoscerlo personalmente ma anche per fargli sapere che il governo Musumeci è al fianco del Calcio Catania, com’è sempre stato del resto. Oggi ancora di più, in un momento di speranza. La Sicilia e Catania ripartono da un presidente che ha certamente esperienza, ma che ha dimostrato anche dal vivo la passione per il calcio e per Catania. Sono convinto che arriverà un futuro molto roseo per i colori rossazzurri con Tacopina, noi siamo felici di supportarlo. Abbiamo parlato di progettualità, impiantistica sportiva perchè anche su questo dobbiamo fare dei ragionamenti. La Sicilia sta per investire tutta una serie di risorse importanti in questo senso e lo stadio “Massimino” dovrà rientrare necessariamente all’interno di questi fondi. Ci vuole volontà, voglia, ma credo che non manchi da nessuna delle parti questa caratteristica”

TACOPINA

“Ringrazio l’assessore Messina per il tempo e la cordialissima ospitalità, ma anche per l’entusiasmo dimostrato in questo incontro. Sono particolarmente interessato all’acquisto del Calcio Catania ed al rilancio della squadra, considerando in futuro il Catania come un vero e proprio ambasciatore per la Regione Siciliana e l’Italia, oltre che ad un livello internazionale e globale, soprattutto in una prospettiva americana con migliaia di siculi-americani”

VIDEO: le dichiarazioni dell’Ass. Messina e di Tacopina

