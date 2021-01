DA ‘LA SICILIA’ – Claiton: “L’intesa del gruppo funziona. Guardiamo gara per gara, adesso sotto con la Casertana”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Soddisfatto del contributo offerto da chi lo ha sostituto ultimamente, Claiton sta molto meglio ed è rientrato a pieno regime. Ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Sicilia, che pone in evidenza le seguenti parole: “Stagione equilibrata. Lotteremo con grinta”. Il difensore prevede nel girone di ritorno “tanti duelli serrati”. “Adesso – aggiunge – sotto con la Casertana, club che si è rafforzato con Del Grosso e Turchetta, gente di qualità. Dovremo cercare di partire forte così come abbiamo finito l’anno solare. Spero che i miei sogni si possano realizzare proprio in Sicilia” (non svelando quali).

“Otto risultati utili di fila premiano l’impegno di un gruppo che ha ancora margini di crescita. Se non prendiamo gol, vuol dire che l’intesa del gruppo funziona. Tutta la squadra difende e accorcia”.

“Ho visto impegno e dedizione. Tutti uniti, siamo riemersi da una situazione complicata. Obiettivi? Guarderemo gara per gara, il nostro deve essere un percorso a breve termine. Con i tifosi avremmo avuto tre o quattro punti in più, mi piange il cuore giocando senza pubblico perchè la piazza so cosa ci può dare”.

