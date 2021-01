DA ‘LA SICILIA’ – Giosa: “Catania svolta nella mia carriera. Ritrovo Raffaele e Sales”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Prime parole da giocatore del Catania per il difensore Antonio Giosa, entusiasta della scelta:

“Sono felice. Catania è una svolta nella mia carriera. Non capita a tutti, a 37 anni, di avere la possibilità di arrivare in una piazza così importante. Ho colto al volo l’opportunità, il Monopoli non voleva vendermi ma abbiamo fatto combaciare le esigenze. Bello allenarsi in una struttura di grande livello come Torre del Grifo, ritrovo Raffaele con cui ho vissuto due stagioni straordinarie a Potenza. Il lavoro che ha fatto fino ad oggi non lo scopro io. Il mio ruolo? A Potenza ci siamo schierati quasi sempre a te, io ho agito da centrale e posso interpretare tutti i ruoli. Sales? Felice di giocare ancora con lui, ci intendiamo a meraviglia. Play off? Servono tante componenti, spero che il Catania li giochi nel miglior modo possibile. Ci aspetta un girone di ritorno a ritmi elevati”.

