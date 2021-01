MERCATO: Pinna, c’è da vincere la resistenza del Catanzaro. Alternativa Sini

Il difensore del Catanzaro Paride Pinna piace al Catania, che proverà ad affondare i colpi nelle prossime ore. Radio mercato lo ha avvicinato sensibilmente ai rossazzurri, al momento però non c’è il via libera della società calabrese che oppone resistenza. Il Catania, allora, tiene aperte altre soluzioni qualora la trattativa non dovesse andare in porto: in primis il calciatore dell’Ascoli Simone Sini, seguito già in passato dagli etnei e sulle cui tracce si sono messe anche Palermo e Como.

