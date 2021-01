Nuovo nome per la difesa del Catania. Secondo quanto raccolto dalla redazione di tuttoc.com, i rossazzurri hanno messo nel mirino Raffaele Schiavi. In scadenza di contratto con il Cosenza, il difensore è un obiettivo concreto per gli etnei che hanno messo sul piatto un contratto fino al giugno 2022 per il classe ’86 che ha già indossato la maglia del Catania nella stagione 2014/15 (Serie B).

