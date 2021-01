SERIE C: anticipi, il Palermo vince al fotofinish. Teramo e Avellino non si fanno male

Nel pomeriggio sono stati giocati due anticipi validi per la 18/a giornata del girone C di Serie C. Il Palermo è andato a vincere di misura sul campo della Cavese. Ritorno amaro per Campilongo sulla panchina aquilotta: i rosanero siglano la rete dello 0-1 al 92′ grazie ad un guizzo di Rauti. Teramo e Avellino, invece, non vanno oltre il risultato di 1-1 in terra abruzzese: al 9′ l’ex Catania Bombagi porta in vantaggio i padroni di casa, ma al minuto 57 D’Angelo trasforma impeccabilmente un calcio di rigore consentendo agli irpini di pervenire al pareggio.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***