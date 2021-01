ACCARDI: “Catania, Tacopina il più bell’acquisto. Palermo, non c’è stata chiarezza societaria”

L’operatore di mercato Giuseppe Accardi, palermitano ed ex calciatore del Palermo, vede di buon occhio l’avvento di Joe Tacopina a Catania, confidando in un nuovo acquirente anche per quanto riguarda la società rosanero che non attraversa un bel momento:

“L’errore più grande è stato quello di entrare in rotta di collisione con l’azionista di minoranza, l’uscita di scena di Di Piazza non fa bene al Palermo – le parole di Accardi a tuttomercatoweb.com – Il Palermo ha parlato tanto di chiarezza, ma se dopo un anno e mezzo i due azionisti hanno rotto evidentemente non c’è stata tutta questa chiarezza. Mi auguro che il Palermo ritrovi la giusta serenità. E se arrivasse un nuovo acquirente con potenzialità economiche credo che porterebbe un nuovo entusiasmo che adesso sta venendo a mancare”.

“Tacopina pronto ad entrare nella società dell’Elefante? Il Catania ha fatto il più bell’acquisto che potesse fare. Joe Tacopina sarà la svolta per i rossazzurri. Tacopina ha creato capitale nelle sue precedenti esperienze, è stato anche a bravo a garantire continuità alle società dove è stato”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***