MERCATO: Russotto, si valuta anche Fedato se dovesse saltare

La Cavese oppone resistenza. L’attaccante Andrea Russotto è pronto a dire sì al Catania, sarebbe felicissimo di farlo ma si attende l’ok degli aquilotti che, al momento, non c’è. Trasferimento in forse. Nel frattempo il Catania valuta le alternative, non facendosi trovare impreparato qualora sfumasse l’ingaggio di Russotto. Una delle piste valutate dalla dirigenza porta ad un altro ex rossazzurro: Francesco Fedato, giocatore ex Trapani attualmente in forza alla Casertana, nome accostato agli etnei dai colleghi di tuttoc.com.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***