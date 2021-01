PAGANESE: convocati e assenti in vista del Catania

Sono 24 i calciatori convocati dal tecnico della Paganese Raffaele Di Napoli per la sfida di domenica contro il Catania. Prima convocazione per Stefano Antezza, arrivato in settimana, rientra Guadagni che ha scontato la giornata di squalifica, mentre saranno assenti Carotenuto, Bramati e Criscuolo in fase di recupero, oltre allo squalificato Schiavino.

PORTIERI – Bovenzi, Campani, Fasan

DIFENSORI – Cigagna, Curci, Di Palma, Esposito, Mattia, Perazzolo, Sbampato, Sirignano, Squillace

CENTROCAMPISTI – Antezza, Benedetti, Bonavolontà, Gaeta, Onescu, Scarpa

ATTACCANTI – Costagliola, Cesaretti, Diop, Guadagni, Isufaj, Mendicino

