RAFFAELE: “Scelta saggia rinviare il match. Ecco il punto sui calciatori infortunati”

Mister Giuseppe Raffaele concorda con la decisione di rinviare Paganese-Catania a data da destinarsi, ne approfitta anche per fare il punto della situazione sui calciatori indisponibili per problemi fisici:

“Viste le condizioni del campo credo sia stata fatta la scelta più saggia, rinviando il match. Insieme alla Lega le società si stanno mettendo in moto per stabilire la data di recupero della partita. Fra un paio di incontri si giocherà ad un ritmo ravvicinato. Le condizioni degli infortunati? Russotto questa settimana aveva lavorato in maniera ridotta dopo essere rimasto un pò affaticato. Vedendo le condizioni del terreno di gioco, avevo preferito non includerlo nella formazione iniziale. Su un campo così, veramente si rischiava di fare danni. Credo sia disponibile già da martedì per gli allenamenti. Pecorino vedremo. Dobbiamo aspettare martedì, quando farà ulteriore analisi di controllo, fino ad oggi non si è allenato con il gruppo ma siamo in una situazione di salute ottima della squadra. Dovrebbe riaggregarsi in settimana anche Pinto, ma non penso sarà a disposizione per il Monopoli”.

VIDEO: le parole di mister Raffaele dopo il rinvio del match

