REINHART – CATANIA: l’operazione salta o si concretizza? Prossimi giorni determinanti

Intesa raggiunta già nel mese di ottobre, con il giocatore che ha persino sostenuto i primi allenamenti a Torre del Grifo Village ricevendo i complimenti del collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. Parliamo del centrocampista Tobías Reinhart. Recentemente anche il Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino si è espresso in termini positivi sulle qualità del profilo argentino classe 2000. Con l’avvento di Joe Tacopina, tuttavia, non è detto che l’affare si concretizzi. Reinhart sarebbe, eventualmente, un acquisto in prospettiva ma con il passaggio di proprietà le strategie di mercato potrebbero cambiare, inducendo il Catania a tesserare un interprete del ruolo più esperto. Si riflette in casa rossazzurra, i prossimi giorni chiariranno se l’operazione andrà in porto o meno.

