REGINALDO: “Gioia immensa per un gol che aspettavo da un bel pò, abbiamo saputo soffrire e reagire”

E’ arrivato il primo gol di Reginaldo in maglia rossazzurra. Messaggio importante, quello inviato dal brasiliano che ha contributo alla conquista di tre punti fondamentali per il Catania:

“E’ una gioia immensa, lo aspettavo da un bel pò di tempo. Sono doppiamente contento che il gol sia arrivato oggi in una partita difficilissima. Il Monopoli ha trovato l’1-0 ma fino a quel momento eravamo noi a fare la gara. Non era facile contro un avversario che conosce bene la categoria, una buonissima squadra. Abbiamo saputo soffrire e reagire, andando a riprendere con merito la gara. Complimenti ai miei compagni. Il gol è importantissimo per un attaccante, ma io sono stato tranquillo. Ho cercato di lavorare sempre con serenità, al 100% delle mie possibilità anche per dare il giusto esempio ai ragazzi. Sapevo che prima o poi la rete sarebbe arrivata, ma mi piace fornire consigli ai compagni e vedere che li mettano in pratica. Ho sentito l’affetto di compagni e staff. I tifosi mi hanno inviato messaggi dandomi anche loro fiducia, credendo in me. Li ringrazio e cercherò di ripagarli nel migliore dei modi. Continuiamo a pensare partita dopo partita, non guardando la classifica. Da lunedì testa alla Juve Stabia. Nel girone di ritorno giocheremo quasi sempre, per questa ragione è ancora più impotrante avere un gruppo di ragazzi coeso e con voglia di lavorare come il nostro. Dedico il gol a mia moglie ed ai miei figli. Se lo sentivano che avrei fatto una buona partita, sono contento anche per loro”.

VIDEO: le dichiarazioni di Reginaldo

