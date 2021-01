SERIE C – 30 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Sabato 30 gennaio, alcune operazioni di calciomercato ufficializzate nel girone C di Serie C.

L’attaccante classe 2000 Alessandro Arena non è più un calciatore di proprietà del Catania, passa formalmente all’FC Messina. La Vibonese pesca dal Milan: arriva con la formula del prestito il centrocampista Emir Murati, che ha disputato la prima parte di stagione nella Pro Sesto. Nuovo innesto per il Bisceglie. Il club nerazzurro stellato tessera il terzino Gianluca Bassano, giunge in prestito secco dal Cittadella. Il centrocampista dell’Avellino Michele Bruzzo cambia casacca, venendo ceduto a titolo temporaneo al Potenza. Molto attivo sul mercato il Catanzaro, che definisce anche l’ingaggio del difensore Riccardo Gatti, prelevato in prestito dalla Reggiana.

