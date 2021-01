SERIE C – 4 gennaio: da Baraye a Carriero, i movimenti di mercato nel girone C

Oggi, lunedì 4 gennaio, giorno d’apertura della finestra invernale del calciomercato. Varie operazioni in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C. L’Avellino è pronto a definire gli ingaggi degli ex Catania Joel Baraye e Giuseppe Carriero, rispettivamente in arrivo da Padova e Parma. La Virtus Francavilla inserisce nella lista dei partenti il promettente Alan Mastropietro, profilo gradito ad alcune società del campionato cadetto ma non solo. Tris di pretendenti per l’attaccante rossazzurro Alessandro Gatto e Imolese vicina ad Enrico Piovanello: il Catania risolverà il contratto di prestito con il Padova. Come riporta tuttoc.com, il difensore Cristian Riggio lascia Catanzaro destinazione Monopoli. Saluta i calabresi anche Daniele Altobelli, che sta per dire sì all’Arezzo. In uscita dal Monopoli la punta Alvaro Montero, mentre il centrocampista catanese Rosario Bucolo, proveniente dall’Acireale, ha firmato con il Potenza fino a giugno.

