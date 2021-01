SERIE C – Bandecchi (Pres. Ternana): “Lucarelli sprecato per la Lega Pro, non saremo noi a vincere il campionato…”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi sottolinea i meriti dell’ex allenatore rossazzurro Cristiano Lucarelli ma spegne i facili entusiasmi, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport:

“Lucarelli? Gli ho augurato di non essere ancora comunista nel 2021! Calcisticamente lo trovo sprecato per la Serie C, è pronto per fare altro e spero che continui con noi, pur se sono consapevole che fa gola a molti. E’ uno dei migliori in circolazione, lo vedo completo”.

“Siamo partiti per fare un buon campionato ed essere tra i protagonisti, ci mancano 6 punti pensando a certi episodi, ci poteva stare però anche qualche vittoria in meno. Non avvertiamo né aspettative né pressioni. Non saremo noi a vincere il campionato e non siamo obbligati a farlo. Ci stiamo già organizzando per fare bene i playoff, il Bari è il più titolato e forte per vincere il girone. Io scommetterei sui pugliesi. C’è ancora tanto da giocare. Per i playoff ci sono Palermo, Catania, Catanzaro, Avellino e Teramo”.

