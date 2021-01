TMW: Serie C, Piccolo e Dall’Oglio nella Top 11 del girone C

Jacopo Dall’Oglio e Antonio Piccolo, entrambi a segno nella vittoria per 2-1 del Catania ai danni del Foggia, vengono inseriti nella speciale Top 11 del girone C di Serie C del noto portale tuttomercatoweb.com:

In merito alla prestazione offerta dal centrocampista milazzese, si legge che è arrivato il “primo gol in campionato per un calciatore che, pochi anni fa, era valutato quasi 3 milioni di euro dalla Reggina ma si è un po’ perso per strada. In Sicilia sta tornando ad essere quell’elemento che in categoria ha sempre fatto la differenza”.

Relativamente a Piccolo, invece, viene sottolineato il fatto che “stavolta il suo gol è servito per portare a casa punti. Ottima conclusione in diagonale su assist altrettanto pregevole di Russotto”.

