TACOPINA, consegnato l’elefantino d’argento: “I siciliani sono speciali. Resterò a Catania fino a domenica”

Joe Tacopina è stato ricevuto a Palazzo degli Elefanti dal Sindaco Salvo Pogliese. Occasione per discutere di accordi e impegni legati alla gestione dello stadio “Angelo Massimino”. Il primo cittadino etneo ha inoltre consegnato all’avvocato italo-americano l’elefantino d’argento, ringraziandolo per quello che ha fatto e, soprattutto, quello che farà.

“Voglio immergermi nella comunità catanese – dice Tacopina – questa struttura è una delle parti più importanti della cultura etnea. I siciliani sono speciali, non mi sorprende più di tanto la loro accoglienza, sono estremamente contento e felice di questo. Resterò a Catania fino a domenica, poi tornerà a New York ed il closing si concretizzerà a febbraio”.

“Ribadisco che non ho mai avuto un’esperienza così straordinaria come questa in termini di rapporti con le istituzioni pubbliche. Il Sindaco Pogliese si è dimostrato ampiamente al di là di ogni aspettativa. E’ stato avviato un percorso piuttosto difficile fin dall’inizio, lo è ancora per l’importo dei debiti ed il tema a tutti noto. Certamente il grande l’impegno, l’entusiasmo, la spiccata capacità professionale e politica del Sindaco per me rappresenta una ragione in più nell’ottica d’iniziare questo percorso con fiducia e aspettative future. Gli attribuisco anche delle capacità manageriali che ho visto raramente in altri sindaci. Persino a New York il nostro sindaco non è paragonabile in questi termini. Sono orgoglioso e privilegiato di portare avanti questo rapporto di collaborazione, un percorso che sarà di grande successo per il Calcio Catania”.

Nelle prossime settimane andranno verificate le condizioni riferite all’arcinota riduzione del debito, in particolare con l’Agenzia delle Entrate ed il Comune di Mascalucia, per poi ufficializzare il passaggio di consegne.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***