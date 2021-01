TACOPINA: “In A prima di quattro anni. Questa squadra mi piace molto”

Prima gara vissuta dallo stadio “Angelo Massimino” per Joe Tacopina e tre punti in tasca per il Catania. Ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l’avvocato italo-americano rilascia alcune dichiarazioni:

“L’obiettivo è tornare in Serie A prima di quattro anni. È stata una grande emozione. Questa squadra mi piace molto: oggi abbiamo dimostrato quel carattere che mi aspetto di vedere sempre. I tifosi? Vedere questo magnifico stadio deserto mi dispiace tantissimo. So che qui siamo abituati a ben altro, e il mio obiettivo è proprio questo: far tornare grande questa squadra per i tifosi del Catania. Già immagino come sarà pieno il nostro stadio quando si potrà tornare a farlo!”.

