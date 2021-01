TORRE DEL GRIFO: pomeriggio di lavoro. Di Piazza o Reginaldo in campo dal 1′ domenica?

Terza giornata di lavoro a Torre del Grifo, per il Catania, in vista della sfida al Monopoli in programma domenica alle 15.00 al “Massimino”: conclusa la sessione di riscaldamento, mister Giuseppe Raffaele ha disposto e diretto lo svolgimento di una partitella (50′ di gioco) nel pomeriggio. Vedremo se l’attaccante Matteo Di Piazza, il cui ingaggio è stato formalizzato nelle ultime ore, sarà subito disponibile in vista del Monopoli. Altrimenti, spazio dal 1′ a Reginaldo tenendo conto dell’indisponibilità dello squalificato Manuel Sarao e di Emanuele Pecorino.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***