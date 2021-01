ULTIM’ORA – Mercato: Emmausso, sorpasso Lecco sulla Juve Stabia. Affare vicino alla conclusione

Michele Emmausso si avvicina a grandi passi verso il Lecco. La Juve Stabia era passata in vantaggio ma, nelle ultime ore, il Lecco ha effettuato lo sprint decisivo per sbaragliare la concorrenza e chiudere la trattativa. Secondo quanto quanto assicurano i colleghi di tuttoc.com, l’attaccante sta per lasciare formalmente il Catania in prestito con diritto di riscatto e si trasferirà in Lombardia. Trattativa ai dettagli. Sulle tracce di Emmausso c’erano anche Viterbese, Monopoli e Turris.

